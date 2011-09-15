Обнародован последний разговор экипажа Як-42 (ВИДЕО)

Все еще нет официальной версии гибели самолета Як-42 под Ярославлем, пока создается полная реконструкция последнего полёта Як-42, СМИ обнародовали последний разговор экипажа.



Расшифровав последние минуты переговоров экипажа, эксперты изучили ее и пришли к выводу, что взлет ЯК-42 выполнялся в номинальном, а не взлетном режиме, это увеличило длину разбега и не позволило вовремя набрать скорость набора высоты, сообщают Вести.ру.



Расшифровка переговоров экипажа Як-42 в последние полторы минуты перед крушением:



Командир: 74, 76.



Бортинженер: 74, 76.



Командир: Время, фары. Взлетаем, рубеж 190.



Командир: Три, четыре, пять, номинал.



Бортинженер: На номинальном.



Бортинженер: Скорость растет. Параметры в норме. 130, 150, 170, 190, 210.



Летчики понимают, что самолет двигается медленно, они пытаются понять, что мешает самолету оторваться от земли. Из дальнейшей расшифровки становится понятно, что командир слишком поздно скомандовал перейти на взлетный режим, всё это время двигаясь на номинальном. Он командует выпустить стабилизатор в тот момент, когда полоса уже заканчивается.



Командир: Взлетный.



Бортинженер: 220, 230.



Второй пилот: Наверное, стабилизатор.



Командир: Взлетный, взлетный, стабилизатор.



Второй пилот: Что ты делаешь?



Командир: Взлетный.



Бортинженер: Взлетный.



Командир: (нецензурно).



Второй пилот: Андрюха!



Вопросов много. Почему командир Як-42 решил взлетать? Почему не стал тормозить? Что имел в виду второй пилот, когда крикнул: "Что ты делаешь?". Ответов пока нет. Возможно, они появятся после компьютерной модели, когда будет проведен лётный эксперимент с настоящим самолётом, а пока остается ждать официального отчета Межгосударственного авиационного комитета.