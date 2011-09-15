Из резервного фонда выделено 6 млн рублей пострадавшим в теракте в Грозном

Семьям погибших дополнительно будет выделено единовременное пособие на погребение в размере 18 тысяч рублей.

Правительство России распорядилось выделить из своего резервного фонда в бюджет Чечни 6 млн рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в Грозном 30 августа 2011 года. Согласно распоряжению, семьям погибших в результате теракта будет дополнительно выделено единовременное пособие на погребение в размере 18 тысяч рублей, сообщает bfm.ru. Правительству республики Чечня рекомендовано выплатить пострадавшим и семьям погибших при теракте дополнительные средства из регионального бюджета.

В результате тройного теракта в Грозном погибли 9 человек, 22 получили ранения. По предварительным данным следствия, взрывные устройства привели в действие три террориста-смертника. Первый взрыв произошел на улице Богдана Хмельницкого при проверке документов у подозрительного мужчины. Когда на место происшествия прибыли сотрудники органов внутренних дел и собрались прохожие, в толпе прогремели еще два взрыва.



