Саакашвили подарил грузинское гражданство дирижеру Аркадьеву

Российский дирижер Михаил Аркадьев опроверг информацию о том, что просил у властей Грузии предоставить ему гражданство этой страны.

"Это что-то вроде подарка от президента Грузии, который я готов принять, потому что люблю Грузию", - заявил Аркадьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам дирижера, получение грузинского гражданства стало для него приятным сюрпризом. Он также заявил, что готов пожить некоторое время в Грузии, если ему предложат там работу, но отказываться от гражданства РФ не намерен.

Аркадьев был уволен с должности художественного руководителя Тихоокеанского оркестра вскоре после того, как написал заявление против вступления Союза композиторов России в Общероссийский народный фронт.

В данный момент дирижер находится в Грузии на гастролях - 15 сентября Аркадьев выступает в Тбилисской консерватории.