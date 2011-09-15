Специалисты из Детройтского университета утверждают, что горький шоколад, как и физические упражнения, стимулирует работу мышц. А кроме того, шоколад тонизирует и повышает настроение.



Вкусное лакомство содержит биохимическое соединение - "эпикатехин, которое стимулирует работу мышц так же, как и занятия физкультурой", отмечают ученые. Этот мощный антиоксидант в темном шоколаде схож с одним из видов катехинов, который придает зеленому чаю его полезные свойства. Ученые обнаружили, что эпикатехин способствует созданию такого же количества митохондрий - энергетических станций клетки, как и физические упражнения.



Руководитель группы исследователей Моха Малек рассказал, что этот процесс похож на то, что происходит в организме при "занятии аэробикой, бегом или при езде на велосипеде, и благотворно сказывается на работе сердца, самых различных мышц".



Однако ученые предупреждают, что шоколад не может заменить физические упражнения и накачать с помощью этого лакомства красивые мышцы не получится, скорее можно сильно располнеть, передает ИТАР-ТАСС.