«Смешарики» стали предметом судебного разбирательства

Немецкая компания Smeshariki GmbH подала в арбитражные суды 48 исков к предпринимателям Ивановской и Ярославской областей о незаконном использовании товарного знака.

Правообладатели жалуются на контрафакт и незаконное использование товарного знака «Смешарики». Сумма исковых требований колеблется от 40 тысяч рублей до 160 тысяч рублей. Как сообщает bfm.ru, Арбитражный суд Ивановской области ранее уже удовлетворил более десяти исков компании, которую возмутила ивановская продукция – игрушки, копилки, детская одежда - с изображением героев известного мультсериала. Суд назначил нарушителям небольшие компенсации: от десяти тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

В прошлом году Smeshariki GmbH подали в суд на ивановских предпринимателей, продававших контрафактные диски с мультфильмом. На одном таком диске умещались все 147 серий мультфильма.

В 2009 году создатели мультсериала Анатолий Прохоров, Салават Шайхинуров и Илья Попов стали лауреатами государственных премий. Они получили по 5 млн рублей.