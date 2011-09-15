Российское правительство выделило из резервного фонда кабинета министров 6 млн рублей на ремонт киностудии "Союзмультфильм", об этом сообщает сайт правительства РФ.



В распоряжении правительства РФ говорится: "Выделить в 2011 году Минкультуры России для федерального государственного унитарного предприятия "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" из резервного фонда правительства Российской Федерации 6 млн рублей на финансовое обеспечение проведения неотложных ремонтных, противоаварийных и восстановительных работ".



Напомним, накануне 75-летнего юбилея киностудии известные художники-аниматоры обратились с открытым письмом к руководству страны, где указывали на развал отечественной мультипликации. Кроме того, они обращали внимание на то, что Фильмофонд (ФГУП "Объединенная государственная киноколлекция"), который ведает всей коллекцией фильмов студии, "пользуется ею своеобразно", и "куда идет прибыль от использования коллекции "Союзмультфильма" - известно ограниченному количеству деятелей Фильмофонда".



Позже состоялась встреча художников-аниматоров с премьер-министром РФ Владимиром Путиным, который пообещал помочь киностудии и мультипликаторам в сложившейся ситуации.