Президент России призвал сохранить экологию Каспия

Президент РФ Дмитрий Медведев призвал усилить координацию между службами России и Казахстана по вопросам сохранения экологии Каспия, одного из старейших нефтедобывающих районов мира.



В четверг в Астрахани на 8 Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Дмитрий Медведев сказал: "Это серьезно увеличивает нагрузку на уникальную местную экосистему. Лучшее лекарство здесь - взаимодействие между спасательными и природоохранными ведомствами".



Также в числе приоритетов России в области экологии Дмитрий Медведев назвал проект по сохранению экосистемы реки Урал. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал российского коллегу, он подчеркнул, что ряд решений по Уралу уже был принят, однако до сих пор никаких конкретных мер не последовало. "Предлагаю вернуться к этому вопросу и создать рабочую группу. Иначе Урал засохнет на полпути к Каспию", - цитирует Нурсултана Назарбаева ИТАР-ТАСС.



Президент России согласился с необходимостью создать специальную рабочую группу по контролю за выполнением принятых решений, он сказал: "Нам нужно отслеживать выполнение ранее принятых решений. Если что-то не исполнено, мы должны обсуждать, почему это произошло, и если есть необходимость придать новый импульс, надо это делать".