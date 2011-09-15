Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву возвратиться к рассмотрению вопроса о совместных действиях по спасению мелеющей реки Урал, протекающей по территории двух стран.

Президент России поддержал эту инициативу, сообщает РИА «Новости». По мнению специалистов, река Урал может засохнуть на полпути к Каспийскому морю, если меры не будут вовремя приняты. Речь о создании совместного фонда для очистки Урала уже велась на предыдущей встрече глав двух стран, но он до сих пор так и не был создан.

По итогам встречи решено создать рабочую группу, которая займется проработкой данной проблемы.