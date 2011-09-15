С 2012 года «Доступная среда» станет доступна для отдельно взятых регионов

В рамках программы "Доступная среда" с 2012 года в России начнется эксперимент по переходу на международную классификацию граждан с ограниченными возможностями.

Об этом сообщил 15 сентября замглавы Минздравсоцразвития Максим Топилин на совещании у премьер-министр РФ Владимира Путина по итогам состоявшейся накануне встречи с участниками предварительного народного голосования.

Топилин пояснил, что сейчас в документах указывается только группа инвалидности, а после внедрения новой системы будет понятно, "какие услуги нужно оказывать инвалиду". Эксперимент начнет действовать с 2012 года в нескольких российских регионах. По сообщению ИТАР-ТАСС, министерство планирует в первом квартале 2012 года полностью обеспечить всех нуждающихся необходимыми средствами для реабилитации. На эти цели будет выделено 7-8 млрд рублей. Также планируется повысить с 10 до 17 тыс. рублей пособия на содержание собак-поводырей.