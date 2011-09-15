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Аномальная московская жара лета 2010 года вошла в книгу рекордов Гиннеса

15 сентября 2011, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Аномальная московская жара лета 2010 года вошла в книгу рекордов Гиннеса

В книгу рекордов Гиннеса-2012 вошла аномальная московская жара лета 2010 года, когда ее жертвами стали около 11 тысяч человек, сообщает русская служба "Би-би-си".

Это природное явление эксперты книги рекордов назвали "самой смертоносной аномальной жарой" в истории, когда люди гибли от теплового удара, засухи, лесных пожаров и смога. По данным книги рекордов, только в Москве жертвами аномальной жары стали около 11 тысяч человек.

Среди других природных катаклизмов, оказавших огромное влияние на мир, книга рекордов-2012 отмечает извержение исландского вулкана Эйяфьядлаёкюдль в апреле 2010 года, когда отмененные 100 тысяч рейсов стали "самым серьезным нарушением авиаперевозок" для всего мира.

Самым дорогим объектом, созданным человеком, эксперты книги рекордов посчитали международную космическую станцию, конечная стоимость которой составит $100 млрд.

Самое большое число интернет-зрителей в прямом эфире собрала свадьба британского принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон в апреле 2011 года, когда трансляцию этого события на сайте Youtube посмотрели 72 млн человек в 188 странах мира.

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