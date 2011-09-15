Экспериментальный образец биометрического паспорта будет готов к концу 2011 года
15 сентября 2011, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
Экспериментальный образец биометрического паспорта будет готов к концу 2011 года, заявил в четверг в Минске директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.
По его словам, процесс перехода к биометрическим паспортам будет постепенным. "Пока вопрос об отмене старой формы паспортов не ставился, не ставится, и они будут работать", - пояснил глава ФМС РФ.
"Надеюсь, к концу года мы сумеем создать экспериментальный образец биометрического паспорта, в котором на электронном носителе будут присутствовать отпечатки пальцев", - цитирует Константина Ромодановского Интерфакс.