Экспериментальный образец биометрического паспорта будет готов к концу 2011 года, заявил в четверг в Минске директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.



По его словам, процесс перехода к биометрическим паспортам будет постепенным. "Пока вопрос об отмене старой формы паспортов не ставился, не ставится, и они будут работать", - пояснил глава ФМС РФ.



"Надеюсь, к концу года мы сумеем создать экспериментальный образец биометрического паспорта, в котором на электронном носителе будут присутствовать отпечатки пальцев", - цитирует Константина Ромодановского Интерфакс.