В городской больнице Подольска умерла девочка, укушенная бродячей кошкой

Следственным комитетом РФ проводится доследственная проверка по факту смерти девочки в Подольской городской больнице. Девочка умерла от бешенства, ее укусила бродячая кошка.



В сообщении, размещенном на сайте СК РФ в четверг, говорится: "15 сентября в средствах массовой информации были распространены сведения о смерти малолетней девочки в Подольской городской больнице в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области организована доследственная проверка".



По предварительным данным, сообщается на сайте СК РФ, девочку укусила бродячая кошка в деревне Подольского района, "ввиду незначительности повреждений родители ребенка за медицинской помощью не обращались и самостоятельно обработали рану. Впоследствии состояние ребенка ухудшилось, и 11 сентября 2011 года родители вызвали "Скорую медицинскую помощь", которая госпитализировала девочку в больницу".



В минувшую среду девочка скончалась в реанимационном отделении городской больницы Подольска. "По предварительным данным медиков, причина смерти ребенка - бешенство и энцефалит", - отметили в СК РФ. В настоящее время в больнице проведены противоэпидемологические работы.