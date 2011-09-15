В Белоруссии обвиняемый в организации теракта в минском метро признал свою вину

В Белоруссии обвиняемый в организации теракта в минском метро Дмитрий Коновалов признал свою вину, отвечая в суде на вопрос судьи, он сказал: "Признаю вину во взрыве в метро".



На скамье подсудимых находится и второй обвиняемый во взрыве в метро - Владислав Ковалев. Оба обвиняемых были задержаны правоохранительными органами Белоруссии на следующий день после теракта.



По данным следствия, Коновалов совершил теракт в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, оба обвиняемых на протяжении нескольких лет занимались производством взрывных устройств и взрывали самодельные бомбы - с 2000 года Коновалов совершил 11 взрывов разной мощности, а в 2005 году он организовал теракт в кафе Витебска, передает РИА Новости.



Напомним, 11 апреля 2011 года произошел взрыв на станции минского метро "Октябрьская", погибли 15 человек, около 200 пострадали.