Арест Эдуарда Багирова может осложнить российско-молдавские отношения - МИД РФ

Александр Лукашевич заявил, что арест российского блогера и писателя Эдуарда Багирова и отсутствие реакции молдавских властей на это может осложнить российско-молдавские отношения.



По словам официального представителя МИД РФ Александра Лукашевича, неоднократные обращения российской стороны по поводу ситуации с Багировым до сих пор остаются без внятного ответа. "В этой связи мы отмечаем, что отсутствие должной реакции со стороны Кишинева может нанести ущерб партнерским связям между нашими странами и создать негативный фон в двусторонних отношениях", - цитирует дипломата Интерфакс.



МИД и российское посольство в Кишиневе намерены "держать вопрос на контроле и добиваться от официальных молдавских властей скорейшего освобождения нашего гражданина", - заявил представитель российского дипломатического ведомства.