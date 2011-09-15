У Тимошенко подозревают ангину, ее состояние здоровья резко ухудшилось

Адвокат Юлии Тимошенко Сергей Власенко сегодня на пресс-конференции заявил, что состояние здоровья экс-премьер-министра Украины резко ухудшилось, у нее подозревают ангину.



Сергей Власенко рассказал: "Вчера состояние здоровья человека, который сейчас без всяких причин находится в следственном изоляторе, я имею в виду Юлию Тимошенко, резко ухудшилось. У нее высокая температура, около 38 градусов. Несмотря на это она не имеет никакого медицинского обслуживания". Адвокат предположил, что это могут быть симптомы ангины.



Юлия Тимошенко не раз ходатайствовала перед судом о разрешении проведения медобследования ее личным врачом, но суд каждый раз отказывал ей в этом. Однако министерство здравоохраниения Украины заявило, что представители ведомства несколько раз проводили такое обследование в Лукьяновском СИЗО, где содержится экс-премьер, и констатировали "удовлетворительное" состояние ее здоровья, а кроме того, по сообщению минздрава, Юлия Тимошенко несколько раз отказывалась от проведения обследования в СИЗО.



В свою очередь, и адвокат, и экс-премьер заявили о "визуальности" такого осмотра, посредством которого невозможно установить точный диагноз, защита продолжает настаивать на допуске к подсудимой личного врача для более детального обследования и взятия необходимых анализов.



В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв до 27 сентября для подготовки сторон к проведению к очередной стадии процесса – судебным дебатам, передает ИТАР-ТАСС.