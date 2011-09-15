В плену у ливийских повстанцев находятся россияне - МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что для находящихся в ливийском плену россиян и украинцев МИД и посольство РФ сделают все возможное для их освобождения.



На брифинге в Москве Александр Лукашенко сказал: "Министерство иностранных дел России и наше посольство в Триполи предпринимают необходимые действия для скорейшего освобождения россиян из-под стражи и размещения их в российской дипмиссии вплоть до выяснения обстоятельств дела и получения разрешения на их возвращение на родину", – цитирует его РИА Новости.



По словам дипломата, задержанные в Ливии россияне содержатся в нормальных условиях, он рассказал: "По информации нашего посольства в Ливии, задержанные содержатся в нормальных условиях, с поправкой, конечно, что это, естественно, не нормальные условия, но в той обстановке, которая сейчас в Ливии, наверное, это допустимо сказать. Им разрешено даже говорить по телефону".