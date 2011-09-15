Россия может стать полноправным членом ВТО в начале 2012 года

Россия может завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) до конца 2011 года и стать полноправным членом организации в начале 2012 года.



Для этого Россия в самое ближайшее время должна урегулировать вместе со своими партнерами все спорные вопросы. Такое мнение высказал в четверг главный экономист Всемирного банка (ВБ) по России Желько Богетич.



Эксперт ВБ напомнил, что с 12 по 16 сентября проходит очередной раунд многосторонних переговоров по этому вопросу, и выразил уверенность, что "некоторые или большинство оставшихся противоречий будет разрешено". По его словам, "члены делегации работают очень напряженно для того, чтобы завершить вступление России в ВТО на совещании на уровне министров, намеченном на 15-17 декабря", передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, уже подписаны двусторонние соглашения по доступу на рынки товаров и услуг со всеми 60 членами рабочей группы по присоединению России к ВТО. Еще в сентябре 2010 года были урегулированы все спорные вопросы по двусторонней торговле с США, а в декабре 2010 года - с Европейским Союзом. Но до сих пор в торговых отношениях с США не отменена поправка Джексона-Вэника, которая не позволяет дать России постоянный статус полноправного торгового партнера. Кроме того, при голосовании о вступлении РФ в ВТО Грузия может использовать свое право вето. Ну последнее, пока не удается найти компромиссы по таким вопросам, как российские ветеринарные и фитосанитарные нормы, инвестиционные меры, связанные с торговлей и автопромом, а также разрешенные объемы субсидий сельскому хозяйству.