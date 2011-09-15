В школах и детских садах Москвы скоро станет тепло

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков разрешил руководителям столичных школ и детских садов подавать заявки на включение отопления, не дожидаясь понижения температуры на улице до отметки плюс 8.

Отопление в Москве включают не на глазок, а тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не выше 8 градусов тепла. Первыми топить начинают учреждения здравоохранения и образования, потом – жилые дома, и в последнюю очередь предприятия.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве похолодает до плюс 17 градусов, а а ночью температура не поднимется выше 8-10 градусов. Учебный год в школах уже начался, и по утрам детям холодно в классах, сообщает РИА Новости.

Бирюков заявил, что распоряжение о включении отопления в образовательных учреждениях уже направлено в МОЭК.