14 сентября в Государственном центральном музее современной истории России шоколадное ателье «Злата Розман» открыло уникальную выставку настоящего шоколада «Советская кондитерская - Вкус детства».

Идея создания этой выставки появилась на волне всплеска интереса ко всему советскому. Знакомый с детства вкус конфет, пирожных и тортов, тот вкус, который невозможно забыть и, увы, описать подрастающему поколению, обретает новую жизнь в стенах московского Музея современной истории России. Ведь советское кондитерское производство — и благодаря рассказам родителей это известно каждому малышу — было и надолго останется эталоном вкуса и качества. Корпоративные торты, которые были на выставке Вы можете заказать и для своей фирмы.

Напомнить тем, кто родился чуть раньше беспокойных 90-х, вкус советских сладостей и ту ни с чем несравнимую радость семейного чаепития с ирисками и «Киевским» тортом — лишь часть той миссии, которую берет на себя «Советская кондитерская». Не менее важной задачей становится показать подрастающему поколению, как и чем жили их родители, дать молодым в буквальном смысле отведать сладкой жизни, которая, согласитесь, все-таки была в Советском Союзе.

Мероприятие открылось пресс-конференцией с участием авторов и идеологов проекта: директора ГЦМСИР Сергея Архангелова, директора шоколадного ателье «Злата Розман» Евгения Тростенцова и президента Межрегиональной Ассоциации кулинаров России Виктора Беляева, в прошлом кремлевского шеф-повара, а ныне главы Кремлевского холдинга-комбината питания «Кремлевский» Управления делами Президента РФ — комбината, отвечающего за стол первых лиц государства.

Любое открытие — мероприятие серьезное и часто скучное? Только не на этот раз! В программе вечера каждый взрослый человек смог окунуться с головой в беззаботное детство: поучаствовать в тематических конкурсах и викторинах, продегустировать море вкусностей и даже поучиться в школе кондитерского мастерства, чтобы унести домой собственноручно изготовленные конфеты! Призы и подарки получили все участники торжества.

Ассортимент «Советской кондитерской» – как в лучшие годы на прилавках гастрономов.

Первый отдел выставки-продажи посвящен классике советского кондитерского производства. Ее представляет крупнейший холдинг – «Объединенные кондитеры», визитная карточка которого — доставшиеся в наследство с советских времен торговые марки: «Аленка», «Коровка», «Красная шапочка», «Ирис кис-кис», «Взлет» и многие другие всемирно известные сладости. В этой же части представлены классические советские торты и пирожные – «Киевский», «Птичье молоко» и другие. Все они произведены по классическим рецептурам и выпускаются в старых добрых картонных упаковках.

Второй отдел посвящен современному шоколаду и классическому бельгийскому («заморскому») пралине. Именно здесь представлена продукция шоколадного ателье «Злата Розман» - первой и единственной в России семейного шоколадного производства, каждое изделие которой – тонкая работа, хранящая тепло создавших ее рук. Никаких конвейеров и сотен безымянных рабочих! Каждое изделие ателье приготовлено вручную под строгим контролем основателя ателье с использованием самых современных бельгийских технологий и соблюдением российского ГОСТа. По примеру настоящих советских кондитерских изделий в продукции шоколадного ателье нет ни капли искусственного, будь то красители, ароматизаторы или консерванты. Только натуральные ингредиенты могут составлять настоящий шоколад, и только настоящий шоколад может быть таким незабываемо вкусным!

Между прочим, в «Советской кондитерской» можно будет воочию увидеть весь процесс изготовления всеми любимых шоколадных фигурок и некоторых шоколадных изделий.

Организаторы выставки подумали не только о взрослых, но и о самых важных людях на свете — наших детях. Неужели, повзрослев, они будут вспоминать вкус конфет, в которых от шоколада осталось лишь одно название? Нет, детство — пора непритворного, настоящего счастья. В нем нет места ничему искусственному. Сохраняя советские стандарты качества продукции и, используя исключительно натуральные компоненты, ателье «Злата Розман» изготовило для выставки-продажи «Советская кондитерская» целую коллекцию шоколадных конфет, мармелада, помадок, зефира и прочих сладостей, попробовав которые, самые маленькие посетители обретут свой собственный «вкус детства», как когда-то их родители обрели свой.

Насладившись вкусами и запахами шоколадной части выставки, участники смогли продолжить осмотр «Советской кондитерской» в ее «несъедобной» части – собранной по всей стране коллекции раритетов. За стеклом представлены памятные шоколадные плитки и упаковки кондитерских продуктов, а также другие экспонаты эпохи: от пачек сигарет «Казбек» до упаковок чая со слоном и жестяных коробок из-под печенья, до бутылок водки за 2рубля 87 копеек — все, чем запомнились нынешним взрослым людям прилавки советских магазинов. Представляете, сколько воспоминаний и улыбок рождается перед этими витринами?.. Венчает коллекцию предметов советского быта огромная хрустальная люстра, одна из тех, какими часто украшали самые крупные и известные на всю страну гастрономы.