В Московском метро скоро появятся туалеты

Руководство Московского метрополитена озабочено проблемой устройства биотуалетов на станциях.

Интимную проблему многих пассажиров, вынужденных проводить в подземке длительное время по дороге на работу и с работы, предполагается решить в ближайшее время. Бесплатные биотуалеты планируется установить возле крупнейших станций, сообщает газета «Московский комсомолец».

Кроме того, усовершенствования коснутся и графика движения поездов. Предлагается в часы пик увеличить количество составов на линии и еще сократить интервалы на 5-10 секунд. Правда сами машинисты относятся к потенциальным новшествам скептически. Они уже пробовали работать по такому графику на Замоскворецкой линии, но результаты были не сильно обнадеживающими. На многих перегонах движение приходилось замедлять по требованиям безопасности, из-за плывунов и плохой погоды – в дождь рельсы становятся скользкими.

Единственное удобство, которое никогда не появится в метро – это урны. Они признаны слишком опасным объектом с точки зрения предотвращения терактов.