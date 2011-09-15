Рашид Нургалиев пообещал подковать всех сотрудников внутренних дел юридически

Министр внутренних дел Рашид Нургалиев призвал покончить с юридической безграмотностью сотрудников органов внутренних дел.

Выступая на оперативном совещании с личным составом министерства внутренних дел Бурятии в четверг, 15 сентября, Нургалиев заявил, что необходимо обеспечить всех сотрудников МВД, не имеющих профильного образования, возможностью прохождения соответствующего обучения, сообщили РИА Новости.

Изучая в ходе переаттестации личные дела сотрудников правоохранительных органов, министр обратил внимание на отсутствие у многих офицеров юридической подготовки. Нургалиев отметил, что защита прав и свобод граждан, которой призваны заниматься внутренние органы, не терпит незнания закона. Юридическая безграмотность приводит к недопустимым изъянам в работе, посетовал министр и пообещал, что впредь в органы внутренних дел люди без соответствующего образования не попадут.

Министр отдал приказ департаменту кадрового обеспечения МВД организовать курсы для сотрудников, не имеющих юридического образования.