На официальном сайте партии "Правое дело" в среду вечером размещено сообщение, в котором объявлен первый день работы съезда "Правого дела" недействительным.



В сообщении, в частности, говорится: "В связи с роспуском исполкома первый день съезда "Правого дела" было решено признать недействительным. Завтра, 15 сентября, работа съезда продолжится и лидер партии выступит перед делегатами и прессой. Временно исполняющим обязанности по руководству исполкома назначен Рифат Шайхутдинов".



Напомним, сегодня открылся трехдневный съезд "Правого дела", на котором лидер партии Михаил Прохоров заявил о решении распустить исполком, исключить из партии Андрея Богданова, избранного в среду председателем мандатной комиссии, а также Сергея Рявкина, вошедшего в эту же комиссию и Александра Рявкина, избранного в счетную комиссию. Кроме того, было заявлено, что съезд захвачен противниками Михаила Прохорова, на съезде зарегистрировано много "левых" людей, которые избрали нелегитимные рабочие органы съезда: мандатную и счетную комиссии. Также, эти люди получили большинство мандатов на съезде, поэтому завтра они могли проголосовать за снятие Михаила Прохорова с поста лидера партии. А сам Михаил Прохоров назвал все эти действия рейдерским захватом.