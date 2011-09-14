Обвиняемый в деле об убийстве Свиридова был четырежды судим за уголовщину

Аслан Черкесов, обвиняемый в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, ранее был четырежды судим за уголовные преступления, об этом сообщил один из участников процесса.



Участник процесса рассказал, что Черкесов был дважды судим за кражи и дважды за избиение - девочки-подростка и таксиста. И в связи с этим он не имел права на получение лицензии на покупку травматического оружия. Однако по его данным, за незаконную выдачу Черкесову лицензии на оружие уже осужден сотрудник МВД из Кабардино-Балкарии.



И хотя "в настоящее время все судимости погашены, но это не означает, что их не было", - цитирует участника процесса РИА Новости.