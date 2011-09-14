Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко завел в "Твиттере" специальную страницу для приема обращений граждан, об этом губернатор сообщил в Интернете через свою личную страничку.



Георгий Полтавченко в ответ на очередное обращение по частной проблеме написал: "Уважаемые твиттеряне, в связи с ростом посланий по конкретным личным проблемам и отсутствием реального времени для ответов на них, открыл в новый адрес, на который можно отправлять подобные обращения. Они будут рассмотрены".



Новый адрес для официальных обращений @GSPoltavchenko, появившийся два дня назад, собрал уже почти 900 читателей. На страничке появилась поясняющая запись: "Друзья, на этой странице вам отвечает не губернатор, а дежурный по "Твиттеру", на личные вопросы губернатор отвечает в своем личном "Твиттере".



В Интернете на новый адрес обратилось уже много граждан по различным городским вопросам, прежде всего, по благоустройству города. Люди пишут о нехватке в центре города мусорных баков, о нерегулярном вывозе мусора, о нехватке светофоров. Губернатору также задают вопросы и журналисты, передают Вести.ру.