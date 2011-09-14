Зампредом правления Пенсионного фонда РФ назначен Андрей Пудов
14 сентября 2011, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова подписала указ, согласно которому Андрей Пудов назначен зампредом правления Пенсионного фонда РФ.
Андрей Пудов работает в ПФР с 1996 года. До 2002 года работал в правовом управлении, с 2002 года возглавлял департамент организации назначения и выплаты пенсий.
Он родился в 1971 году в Зеленодольске (Татарстан). В 1992 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище, в 1995 году - Международный независимый эколого-политологический университет, в 2002 году - Российскую академию государственной службы, передает Интерфакс.