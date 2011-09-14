КПРФ предлагает запретить чиновникам покупать машины дороже 2 млн руб по закону

В Госдуму внесено предложение от депутатов фракции КПРФ - запретить законодательно госучреждениям закупать автомобили дороже 2 млн рублей без разрешения правительства.



Один из авторов документа, депутат Сергей Обухов рассказал, что депутаты предлагают прописать в новом законе о федеральной контрактной системе, какому чиновнику полагается какой автомобиль, "если вы хотите купить для госучреждения автомобиль дороже 2 миллионов рублей – спросите разрешение у правительства", – цитирует депутата РИА Новости.



В последнее время информация о закупках дорогих иномарок для российских чиновников стала широко известна в Интернете, об этом писал и известный блогер Навальный, накануне об этом шла речь и на совещании о студенчестве с президентом РФ Дмитрием Медведевым.



А сегодня стало известно, что ГИБДД также закупает автомобили Mercedes Е-класса по цене около 2,5 млн рублей за каждую для сопровождения высокопоставленных чиновников в количестве 13 штук.