После авиакатастрофы Як-42 Росавиация собирается закрыть 33 авиакомпании и готовится отозвать у них лицензии. У трех компаний лицензии уже отозваны, "в группе риска" остались 30.



Глава ведомства Александр Нерадько рассказал, что в настоящее время "подготовлены документы для трех авиакомпаний для аннуляции лицензий". Однако названия авиакомпаний глава ведомства не указал.



По его словам, по итогам проверки Росавиации около 30 авиакомпаний отнесены к группе риска, у них также могут быть отозваны лицензии, передает Интерфакс.

После катастрофы Ту-134 в Петрозаводске власти говорили о том, что к концу года на рынке должны остаться только компании, имеющие как минимум десять самолетов, а к 2013 году – владеющие двадцатью бортами. Вице-премьер Сергей Иванов возглавил борьбу со старыми опасными самолетами.