Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 11 осужденных участников массовых беспорядков в Минске в день президентских выборов 19 декабря 2010 года.



В пресс-службе главы белорусского государства сообщили: "Руководствуясь принципами гуманности, президент подписал Указ о помиловании 11 лиц, осужденных за участие в уличных беспорядках в Минске 19 декабря 2010 года". Однако имена помилованных людей в пресс-службе не сообщили.



Напомним, ранее указом президента Белоруссии были помилованы 13 человек из так называемого "дела 19 декабря". А всего к уголовной ответственности по этому делу был привлечен 41 человек, в том числе экс-кандидаты в президенты Николай Статкевич, Дмитрий Усс, Андрей Санников, они приговорены, соответственно, к 6, 5,5 и 5 годам лишения свободы. Кроме того, экс-кандидат в президенты Владимир Некляев приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года, а также бывший кандидат Виталий Рымашевский, который получил 2 года лишения свободы условно, передает ИТАР-ТАСС.



