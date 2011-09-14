В 2012 году проведут конкурс на разработку стратегии развития Москвы до 2025 г

Заместитель директора НИИПИ Генплана Москвы Валерий Беккер сообщил, что в первом квартале 2012 года будет проведен открытый конкурс на разработку стратегии развития Москвы до 2025 года.



На заседании Общественной палаты РФ Валерий Беккер заявил: "Думаю, в ноябре мы уже подготовим всю документацию по стратегии социально экономического развития Москвы на период до 2025 года". А сам конкурс на разработку стратегии пройдет в первом квартале будущего года.



Депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов выразил мнение, что в основу стратегии должно лечь исследование самого города и Московской области, он отметил: "Зачастую, руководствуясь статистикой, мы апеллируем неверными данными. Для разработки реальной стратегии необходимо провести полное исследование особенностей Москвы и еще более непознанного региона - Московской области", передает Интерфакс.