Российские туристы вылетят из Болгарии сегодня вечером - генконсул РФ (ВИДЕО)

Генеральный консул России в болгарской Варне Юрий Соловьев сообщил, что все оставшиеся на болгарских курортах российские туристы будут собраны в Варне для вылета в Россию сегодня вечером.



В среду Юрий Соловьев сказал: "К вечеру, примерно с 19:00 - 21:00 по Москве, самолет со всеми российскими туристами должен вылететь в Санкт-Петербург. Сейчас людей с варненских курортных поселков и из Бургаса на автобусах привозят в аэропорт Варны".



По его словам, на данный момент в Болгарии остаются около 130 россиян из Санкт-Петербурга, до сегодняшнего дня Болгарию покинули около 150 российских граждан, многим туристам пришлось покупать билеты за свой счет и добираться в Россию через Финляндию и Турцию.



МИД Болгарии направил письмо в пограничную полицию с указанием - автоматически продлевать визы застрявшим в стране российским туристам и не применять к ним никаких санкций, передает ИТАР-ТАСС.



Напомним, российские туристы в Болгарии стали заложниками двух компаний - российской туристической "Алма-тур", задолжавшей за билеты около пяти миллионов долларов, и болгарской Bulgaria Air, которые не могут выяснить свои финансовые отношения.