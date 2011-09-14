Генпрокуроры СНГ требуют контроля над соцсетями

Участники заседания Координационного совета генеральных прокуроров СНГ, которое прошло сегодня в Национальной библиотеке Белоруссии в Минске, пришли единому мнению о необходимости "упорядочить пользование Интернетом".

В частности, генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что необходим контроль над социальными сетями, чтобы избежать ситуаций, подобных погромам в Лондоне. "Вы видели, что произошло в Лондоне. На мой взгляд, вопрос очевиден - контроль за этой деятельностью должен быть, и я думаю, что он будет разумный, в интересах защиты свобод граждан", - заявил прокурор.

В свою очередь, белорусский прокурор заявил, что в Интернете нередко публикуется клевета и различные тексты, подстрекающие к незаконным действиям. "Все это обуславливает необходимость подготовки соответствующего международного документа, который бы упорядочивал пользование Интернетом", - сказал Григорий Всилевич. По его мнению, подобный документ мог бы быть принят на уровне ООН, сообщает unian.net.

Кроме того, руководители делегаций прокуратур Казахстана, Кыргызстана также высказались в поддержку этой инициативы.

Накануне, 13 сентября появилась информация, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена заняться мониторингом социальных сетей.

Целью мониторинга станет "контроль за правопорядком" и предотвращение "массовых беспорядков по сценарию Туниса и Египта".

Внимание ОДКБ к социальным сетям источник газеты связал также с действиями Госдепартамента США, выделяющего значительные средства на разработку технологий, позволяющих обойти интернет-цензуру в странах с авторитарным режимом.

Как именно в ОДКБ намерены "контролировать правопорядок", неясно.



Напомним, Организация договора о коллективной безопасности - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан.