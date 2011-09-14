Математика Перельмана выдвигают в академики, но он об этом не знает

Известный российский математик Григорий Перельман не знает о том, что его выдвигают в академики.



В Петербурге, где живет ученый, директор отделения Математического института имени Стеклова Сергей Кисляков сообщил, что до Перельмана невозможно дозвониться. По его словам, учёный должен будет собрать множество документов, чтобы участвовать в выборах РАН. И из-за сложного характера математика менять эту процедуру не собираются, передает Интерфакс.

Григорий Перельман доказал гипотезу Анри Пуанкаре. Он отказался от крупногго денежного вознаграждения, которое ему присудил Американский математический институт Клэя. Перельман живет в квартире с мамой и ведёт образ жизни затворника.