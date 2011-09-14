Каждый десятый россиянин считает, что Дмитрий Медведев «заботится о народе»

Каждый десятый россиянин считает, что президент РФ Дмитрий Медведев «заботится о народе» и отстаивает идеи возрождения России и ее авторитета в мире. Социологи ВЦИОМа позволили респондентам выбирать сразу несколько ответов на вопрос о достижениях Дмитрия Медведева на посту президента России. Почти половина наших соотечественников не смогла назвать ни одного достижения Медведева на посту главы государства.

47% респондентов затруднились ответить вообще. И «никаких достижений не было» - 23% участников исследования, пишет «Коммерсантъ». Но число тех, кто не видит ничего хорошего в работе главы государства, за последние три года сократилось на 7%. В то же время снизилось и число тех, кто не видит неудач в действиях президента страны. Если в 2009 году таковых было 90%, то сейчас – 73%. Самыми яркими достижениями Дмитрия Медведева респонденты называют успехи в социальной сфере и внешней политике – 7% и 6% соответственно. Остальные плюсы работы президента оказались менее заметными: о борьбе с коррупцией и реформе силовых ведомств вспомнили по 3% граждан, а о борьбе с преступностью и терроризмом и отставке мэра Москвы Юрия Лужкова — и того меньше. По 1% опрошенных.