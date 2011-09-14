Официальной причины крушения самолета Як-42 под Ярославлем пока нет

Версия о том, что пилоты самолета Як-42, потерпевшего крушение под Ярославлем в районе аэропорта Туношна 7 сентября, забыли отключить стояночный тормоз перед разгоном для взлета официально не подтверждена.

По предварительным данным Межгосударственного авиационного комитета, самолет Як-42 был полностью исправен.

В СМИ появилась информация о том, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки пилотов. Источник в авиапроме, близкий к расследованию, утверждает: комиссия установила, что к авиакатастрофе самолет взлетал с невыключенным стояночным тормозом.



По данным источника, грубый прокол пилотов, который автомобилисты называют "ошибкой блондинки", привел к тому, что самолет взлетал на "ручнике", пишет газета "Московский комсомолец". Из расшифровки бортовых самописцев Як-42 выяснилось, что перед взлетом командир самолета Андрей Соломенцев приказал второму пилоту Игорю Жевелову взять управление на себя, объяснив свое решение плохим самочувствием, пишет "МК". При этом, отмечает издание, за отключение стояночного тормоза отвечает именно командир самолета.



По версии источника авиапрома, когда Як-42 начал разгон, пилоты наконец заметили, что взлетают на "ручнике", и отключили его. Но было уже слишком поздно. Экипаж мог решить продолжать взлет, понадеявшись на большой запас ВПП - самолет стартовал с половины полосы.

Возможно, прояснить ситуацию поможет следствию выживший в авиакатастрофе бортинженер разбившегося Як-42 Александр Сизов. Пока с Сизовым, проходящим лечение в Москве в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, врачи не разрешают общаться.



По данным Росавиации, экипаж разбившегося самолета считают достаточно опытным. Командир Андрей Соломенцев до гибели налетал 6900 часов, из них 1600 - на Як-42. Второй пилот Игорь Жевелов летал на Як-42 400 часов, причем общий налет у него составлял 13 тысяч часов.



Подчеркнем, никаких официальных заявлений о вероятной причине катастрофы Як-42 под Ярославлем пока сделано не было.

Как передает Интерфакс, известный летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев считает вполне реальной версию о том, что катастрофа самолета Як-42 в Ярославле могла произойти из-за того, что он взлетал с включенным стояночным тормозом.

По его словам, было ли это на самом деле, можно определить по следам на взлетно-посадочной полосе,