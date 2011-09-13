Лидер "Правого дела" Михаил Прохоров накануне съезда партии опубликовал в своем блоге новую версию манифеста партии и обратился к читателям за помощью в работе над вторым вариантом текста.



Напомним, первый вариант манифеста подвергся критике из-за отсутствия радикальных предложений по изменению политической системы России. Сегодня в своем блоге Михаил Прохоров написал: "Манифест Правого Дела. Версия 2. Это новый вариант Манифеста, подготовленный мной с другой группой экспертов. Он сильно отличается от первого и учитывает те многочисленные замечания и предложения, которые высказывались по отношению к первому документу", - пишет лидер "Правого дела".



В версии 2 манифеста Михаил Прохоров говорит о том, что правительство должно формироваться по результатам парламентских выборов. Кроме того, "задача партии – вернуть в политическую систему России выборность глав субъектов Федерации и подлинную состязательность претендентов на депутатские мандаты", - говорится в манифесте.



Также в своем новом манифесте Михаил Прохоров говорит и о проблеме бедности, о проблеме безработицы, он пишет, что "стране нужна новая индустриализация, создание сотен новых предприятий со средней численностью занятых 300-1000 человек, на которых может быть обеспечен принципиально иной уровень производительности труда".



В обращении к читателям, Михаил Прохоров говорит о варианте 2, что и он "может быть не последним", "мы до конца избирательной кампании выпустим еще целый ряд документов, которые также планируем дорабатывать и улучшать с вашей помощью".