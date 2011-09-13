Катастрофа Як-42 произошла из-за ошибки экипажа, об этом пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в авиапроме, близкий к расследованию.



Издание пишет, что по данным источника, комиссией установлено - самолет начал разгон по взлетно-посадочной полосе с невыключенным стояночным тормозом. Кроме того, как следует из расшифровки речевого самописца Як-42, сразу перед взлетом управление самолетом взял на себя второй пилот Игорь Жевелов по приказу командира воздушного судна Андрея Соломенцева по причине его плохого самочувствия.



"МК" предположил - так как стояночный тормоз отключает только командир, то, возможно, в момент передачи управления Як-42 пилоты о стояночном тормозе просто забыли. А во время разгона самолета по взлетно-посадочной полосе пилоты заметили ошибку и отключили тормоз, но было уже поздно.