"Правое дело" считает появившуюся информацию о смещении Прохорова провокацией

В партии "Правое дело" считают, что появившаяся в СМИ информация о смещении Михаила Прохорова со своего поста на предвыборном съезде партии, является провокацией.



По словам представителя "Правого дела", такой вопрос в повестке дня не стоит, передает Интерфакс.



Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что лидер партии "Правое дело" Михаил Прохоров может быть смещен со своего поста. Газета.ру пишет об источниках в партии, которые сообщили, что решение по кандидатуре нового лидера пока не принято. В списке возможных кандидатов есть кировский губернатор Никита Белых, тележурналист Александр Любимов, экс-лидер "Демократической партии России" Андрей Богданов, экс-сопредседатель "Правого дела" Борис Титов и руководитель подмосковного отделения партии Борис Надеждин. Кроме того, по сведениям источников, снять Михаила Прохорова с поста лидера планируется именно на закрытой части съезда, а помимо него будет сменен и состав политсовета.



Причиной этого источники называют действия команды Михаила Прохорова, которые вызвали недовольство и в администрации президента, и в региональных отделениях.





