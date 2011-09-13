Для посещения Европы необходимо сделать прививку от кори - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор распространил сообщение, в котором предупреждает россиян, собравшихся ехать в Европу, о необходимости сделать прививку от кори.



В сообщении ведомства говорится: "В связи с эпидемическим распространением кори в европейском регионе возросла частота инфицирования не имеющих иммунитета к кори россиян во время зарубежных поездок и завоза этой инфекции на территорию Российской Федерации".



В Роспотребнадзоре заявили, что за прошедшие семь месяцев выявлено 34 случая завоза кори в Россию из 12 стран: Британии, Германии, Италии, Франции, Латвии, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Индонезии, Китая и Испании. Вирус кори был завезен "российскими гражданами после поездок в европейские государства, студентами вузов, а также временными переселенцами и трудовыми мигрантами преимущественно из Узбекистана", – уточнили в ведомстве.



Кроме того, в ведомстве рассказали, что в России заболеваемость корью снизилась, по-видимому россияне стали ошибочно считать, что корь - легкое заболевание и поэтому многие стали отказываться от прививки, передает Интерфакс.