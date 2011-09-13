В 2012 году ценообразование на гречку возьмут под контроль

Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков отдал распоряжение Федеральной антимонопольной службе (ФАС): в 2012 году ценообразование на гречку взять под контроль.



В Москве на селекторном совещании во вторник губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил Виктору Зубкову, что производители гречихи в настоящее время продают гречку по 12 рублей за 1 кг. В результате цена в рознице на гречневую крупу не должна превышать 25 рублей за 1 кг.



В свою очередь, Виктор Зубков обратившись к заместителю руководителя ФАС Андрею Цыганову, сказал: "Андрей Геннадиевич, надо по цепочке пройти и посмотреть, сколько реально эта гречка из Барнаула будет стоить в магазинах". "Если 25 рублей за 1 кг, то все нормально, если цена будет подтягиваться к ценам, которые были в прошлом году, то это безобразие, так дело не пойдет", "цена должна снижаться", - подчеркнул первый вице-премьер.



Кроме того, Виктор Зубков считает, что сельхозпроизводителям необходимо активнее рекламировать свою продукцию как на внутреннем рынке, так и за рубежом, передают Вести.ру.