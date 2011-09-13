Решение ЕС по газопроводу на Каспии не учитывает реальную ситуацию в регионе

МИД РФ сожалеет по решению Совета ЕС о реализации проекта Транскаспийского газопровода, данное соглашение не отражает реально существующей ситуации в Каспийском бассейне.



В комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Александра Лукашевича, опубликованном на сайте ведомства во вторник, говорится: "МИД России выражает сожаление по поводу этого решения Совета ЕС. Судя по всему, оно принято без учета реально существующей сегодня международно-правовой и геополитической ситуации в Каспийском бассейне".



Александр Лукашевич пояснил: "Государства "каспийской пятерки" договорились о том, что все основные вопросы деятельности в Каспийском море решаются только самими прибрежными странами. Этот принцип закреплен в политически обязывающей Декларации, подписанной 16 октября 2007 г. главами прикаспийских государств по итогам Второго каспийского саммита в Тегеране. Он подтвержден и в Совместном заявлении президентов по итогам Третьего каспийского саммита в Баку 18 ноября 2010 г.



Очевидно, что планы прокладки магистрального транскаспийского трубопровода в замкнутом водоеме с повышенной сейсмической активностью и большой тектоникой дна относятся как раз к такого рода вопросам. Последствия строительства и эксплуатации ТКГ, тем более любой аварии на нем, могут затронуть все прибрежные государства, а не только те, чьи берега он свяжет. Такой трубопровод – это совершенно новое качество, иное по масштабам и потенциальным рискам сооружение, несопоставимое с необходимыми при добыче минеральных ресурсов на дне технологическими трубопроводами от месторождений к берегу, которые существуют в Каспийском море. Насколько нам известно, для Евросоюза это тоже первый подобный опыт, и мы удивлены, что его предполагается "поставить" именно на Каспии, на берега которого ни одно из государств Евросоюза не выходит.



В отношении Каспийского моря сегодня действует выработанная многолетними усилиями прикаспийских государств система договоренностей и механизмов взаимодействия. Попытки вмешательства в каспийские дела извне, тем более по вопросам, являющимся чувствительными для членов "каспийской пятерки", способны весьма серьезно осложнить ситуацию в этом регионе, отрицательно сказаться на ведущихся пятисторонних переговорах по новому правовому статусу Каспийского моря. Решения по столь масштабным проектам должны приниматься при участии всех прикаспийских государств.



Рассчитываем, что Совет Евросоюза с должным вниманием отнесется к позиции России и других государств-участников "каспийской пятерки" и воздержится от действий, не согласованных в соответствующем формате".



Напомним, 12 сентября решением Совета ЕС утвержден мандат Еврокомиссии на трехсторонние переговоры ЕС-Туркменистан-Азербайджан по подписанию юридически обязывающего соглашения в целях реализации проекта Транскаспийского газопровода (ТКГ).