Сергей Собянин объявил о масштабной реконструкции МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник объявил о масштабной реконструкции МКАД. Это один из основных проектов Москвы и области по улучшению транспортной ситуации в регионе.



Во вторник на заседании объединенной коллегии исполнительных органов власти Москвы и Московской области столичный градоначальник сказал, что "сейчас МКАД работает с хроническими перегрузками и не справляется со своими основными функциями. Инфраструктура дороги, особенно развязки, съезды явно устарели".



На заседании также обсуждались совместные проекты Москвы и области по реконструкции МКАД и прилегающих территорий. По словам столичного мэра, строительство продолжения Комсомольского проспекта в Люберцах должно связать новый московский микрорайон Люберецкие поля с Октябрьским проспектом Люберец, а также с проектируемой трассой МКАД - Ногинск, строительство которой планируется завершить на территории Москвы в 2012 году, передает Интерфакс.