Дмитрий Медведев рассказал об отсрочках от армии и о студенческих стипендиях

Президент РФ Дмитрий Медведев на совещании по социальным проблемам студенчества заявил, что аспиранты всех российских вузов, обучающиеся на дневном отделении, должны иметь отсрочку от армии.



Дмитрий Медведев напомнил, что давал соответствующее поручение Министерству обороны по этому вопросу: "Я давал поручение Министерству обороны сделать так, чтобы все аспиранты, которые готовятся на дневных формах обучения, имели бронь от призыва. Против этого никаких возражений нет и быть не может. Нужно проконтролировать, как это реально исполнено", - цитирует президента ИТАР-ТАСС.



Глава государства подчеркнул, что это поручение касается всех высших учебных заведений, где обучаются аспиранты, не только тех, в которых есть отсрочки от призыва на военную службу. Дмитрий Медведев указал, что "аспиранты - это уже не студенты, а молодые ученые, которым нужно создать условия, чтобы они дошли до защиты своей диссертации".



Сегодня на совещании президент РФ поднял вопрос и о студенческих стипендиях. По его словам, в России сейчас более 9 миллионов студентов, это около 6% населения, а размер стипендии у большинства студентов "весьма не велик", всего 1,2 тысячи рублей. "Они и раньше были небольшие, но в сопоставлении с покупательскими возможностями этот объем сегодня меньше, чем в советское время", - признал российский президент.



По словам Дмитрия Медведева, согласно его указу, с 2012 года будут выплачиваться именные стипендии в высших учебных заведениях, которые готовят кадры по пяти приоритетным направлениям модернизации нашей экономики. Студенты этих вузов будут получать по 7 тысяч рублей, а аспиранты - по 14 тысяч рублей. Всего будут выплачивать 3 тысячи таких именных стипендий.



Кроме того, по президентскому поручению вводятся правительственные стипендии для студентов и аспирантов: 5 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Всего будет выплачиваться 5 тысяч правительственных стипендий.