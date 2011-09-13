По решению Собянина, парковка в центре Москвы снова станет платной

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что парковка в центре Москвы снова станет платной. Автомобилисты должны иметь выбор: либо платить за парковку, либо приезжать в центр на общественном транспорте.



В интервью радиостанции "Вести FM" столичный градоначальник сказал, что в центре города и по мере приближения к нему стоянка машин на улично-дорожной сети и на закрытых парковках должна быть платной. "Все города мира решают эту проблему одинаково", – пояснил мэр.



Сергей Собянин сообщил также, что в этом году в Москве для автомобилистов построено около полумиллиона парковочных мест.



Напомним, Юрий Лужков в свою бытность градоначальником запретил платные парковки в центре столицы, а в 2008 году им было решено оставить в Москве всего 15 платных парковок.