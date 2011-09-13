В Москве задержаны продавцы фальшивых медсправок для уклонения от армии
13 сентября 2011, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сотрудники полиции, городского военкомата и контрразведчики задержали двух женщин, которые продавали призывникам фальшивые медсправки для уклонения от службы в армии.
Пресс-секретарь управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Ирина Волк рассказала, что "некоторое время назад среди московских студентов пошли слухи о том, что можно купить медицинские заключения, позволяющие по состоянию здоровья не проходить службу в армии", - цитирует Ирину Волк Интерфакс.
По словам пресс-секретаря, обе подозреваемые были задержаны во время передачи фальшивки одному из столичных студентов. Стоимость одной такой медсправки доходила до 150 тысяч рублей. Личность задержанных установлена.