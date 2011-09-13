Патриарх Кирилл наградил Юрия Чайку орденом святого Даниила I степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник наградил генерального прокурора Юрия Чайку орденом святого князя Даниила Московского первой степени.



Согласно сообщению патриархата, Юрий Чайка удостоен награды "во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения".



Вручая орден генпрокурору, предстоятель сказал: "Генеральная прокуратура является ключевой организацией, которая надзирает за исполнением законов. Дай Бог, чтобы успехи Генеральной прокуратуры, которую вы возглавляете, отражались в реальной жизни нашего народа", - цитирует патриарха Кирилла Интерфакс.



Напомним, в этом году у Генпрокуратуры РФ возник конфликт со Следственным комитетом России, поводом для которого стали обвинения в связи с делом о подпольных подмосковных казино. И не смотря на разразившийся скандал, летом этого года Юрий Чайка был переназначен на должность генпрокурора, несмотря на достижение пенсионного возраста.