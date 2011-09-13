С начала года в Москве закрыты 13 рынков.

Согласно законодательству РФ, все универсальные рынки в некапитальных сооружениях должны быть упразднены к началу следующего года. Так вместо ликвидированных 13 барахолок, появились 12 перепрофилированных сельхозрынков.

Большинство универсальных рынков в Москве планируют перепрофилировать в сельскохозяйственные к началу 2012 года. На месте снесенных столичных барахолок разрешено создавать торговые центры.

Мэр города Сергей Собянин выступает за цивилизованную торговлю, пишет mk.ru. По его оценкам, в центральном округе столицы работают 2,5 миллиона человека, в то время как официально зарегистрированных граждан там 700 тысяч человек.