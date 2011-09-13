Бюджет Санкт-Петербурга пополнится новой статьей

Новая целевая статья - дорожный фонд появиться в бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год. Такое решение было принято на состоявшемся сегодня в Санкт-Петербурге заседании городского правительства обновленного состава. По прогнозу, его доход в 2012 году составит 15 млрд рублей. Он будет составляться от поступлений с акцизов на топливо, транспортного налога, а также платной эксплуатации дорог. Расходы же фонда на 2012-й года рассчитаны в сумме 45 млрд рублей.

Отличием бюджета 2012-го года станет и то, что средства от платных услуг населению, получаемые бюджетными учреждаемыми, больше не будут поступать в казну. Это связано с изменениями в законодательстве, которые сделали бюджетные учреждения автономными.

Расходы бюджета Петербурга в 2012 году составят более 404 млрд рублей, а доходы – 347,5 млрд рублей. Как отметил на заседании правительства глава комитета финансов Эдуард Батанов, дефицит финансирования в следующем году составят 29,6 млрд рублей.