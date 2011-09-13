Заседание правительства Петербурга в обновленном составе

Утром во вторник в Смольном состоится первое заседание городского правительства под председательством нового губернатора Георгия Полтавченко. Разбираться в состоянии экономики Северной столицы Георгию Полтавченко будут помогать уже чиновники его команды. Напомним, на прошлой неделе новый губернатор привел в городское правительство трех новых людей.

Ответственным за образовательно-культурный блок Полтавченко назначил своего соратника Василия Кичеджи. Он сменил в правительстве Аллу Манилову. На пост главы по хозяйственной части вместо Алексея Сергеева пришел экс-вице-губернатор Ленобласти Сергей Козырев. Экономический блок достался Сергею Вязалову.

Новому губернатору предстоит утвердить постановления, которые окажут влияния на петербургскую экономику до 2014 года. Георгий Полтавченко не только примет отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2011 года. В анонсированной повестке дня значится слушание бюджета на 2012-2013 с перспективой на 2014-й годы. Стратегия, подготовленная в Смольном, пока отражает экономическую политику, которую проводила Валентина Матвиенко. Правда, размер бюджетного дефицита в 2011-м году составил 51 млрд рублей. Впрочем, комитет финансов обещает, что до 2014-го года объем дефицита будет неуклонно уменьшаться. И если по прогнозам на следующий год недостаток средств будет в размере 29,6 млрд рублей, то в 2014-м — всего 0,1 млрд рублей.

Перед новым губернатором завтра будет представлена и стратегия социально-экономического развития Петербурга до 2014-го года.