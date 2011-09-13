«Я солдат, подчиненный одного начальника»

Новый полномочный представитель президента в СЗФО Николай Винниченко встретился петербургскими журналистами и пообещал, что теперь эти встречи будут частыми и конструктивными. Сейчас в аппарате полпреда, как пояснил Винниченко, уже верстается план его командировок по Северо-Западному федеральному округу. А сам он вникает в проблемы округа.

Николай Винниченко отметил: «Предстоит совместная работа полпредства и губернаторов по преодолению международного финансового кризиса, решению проблем безработицы, ликвидации задолженностей по заработной плате, ЖКХ и подготовки к зиме».

На момент встречи с журналистами - 12 сентября - с новым губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко новый полпред пока не встречался, но в самое ближайшее время такое общение планируется. «С приходом Полтавченко в Петербурге сложилась уникальная возможность продемонстрировать работу органов исполнительной власти при поддержке федеральных властей», - произнес полпред загадочную фразу, при которой журналисты переглянулись и дружно вспомнили гиперопеку федералов в годы правления экс-губернатора Матвиенко.

Что касается новых горизонтов полномочий самого Винниченко, то, как выяснилось, он считает себя «солдатом» и «подчиненным одного начальника» и собирается «действовать в тех рамках, которые обозначены мне нашим руководством». Николай Винниченко не согласен с теми, кто уверяет, что институт полпредства себя изжил, поскольку сегодня задачи полпреда трансформировались. «Раньше полпредства собирали страну по частям, а теперь основные вопросы жизни страны должны решать муниципальные образования».

Нового полпреда, конечно же, прямо спросили, не поставлена ли перед ним задача объединения в единый субъект федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Николай Винниченко заявил, что пока этот вопрос для СЗФО в повестке дня не стоит. «Никаких трендов высшее руководство страны нам по этому поводу непосылает», - признался полпред, однако почему-то тут же пообещал вернуться к вопросу слияния регионов в середине 2012 года.

Отвечая на вопрос о том, как предотвращать конфликты на межнациональной почве, Николай Винниченко сказал, что в первую очередь их должны предупреждать силовики, и это их задача. По его данным, драки молодежи, которые произошли недавно в Ленинградской области, были бытовыми и названы «межнациональными» лишь благодаря действиям и неосторожным публичным высказываниям некоторых политиков.

Что касается грядущих декабрьских и мартовских выборов и роли в них института полпредства, то тут юрист Винниченко был не оригинален и строг. «Выборы - это лицо федеральной власти, от законности их проведения зависит оценка людьми действий федеральных властей, - заявил новый полпред СЗФО. - Задача полпредства - эту законность обеспечить».