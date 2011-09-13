В 2012 году начнется масштабное строительство метрополитена

Правительство Москвы готово тратить по 150 млрд рублей на развитие столичного метро в разгар его строительства. Собянин поручил проложить более 70 километров линий метрополитена к 2015 году.

Масштабные работы начнутся в следующем году, сообщают «Вести FM». «Все, кто может строить, будут строить метро в Москве», — задал масштабы работ Собянин. Для строительства метрополитена потребуются масштабные усилия всей страны.

Как сообщает bfm.ru, общая протяженность линий метро в сентябре составляла 301,2 километров, на которых расположились 182 станции.